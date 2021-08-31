"EVE HİÇ GİRMEDİM" DEMİŞTİ!

Melihat Tunçel'in kızı Münire ve "Ben evine hiç girmedim" diyen sevgilisinin işlediği ortaya çıktı.

Melihat Tunçel boğazına 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Münire'nin sevgilisi "Ben evine hiç girmedim" ifadelerini kullanmıştı.