Mülteci Çocuk tablosu önünde dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.
Külliyenin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.Tören, Başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti. Zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.