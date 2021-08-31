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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:38 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:49

PKK/YPG'den Afrin'e alçak saldırı: 5'i çocuk 8 yaralı

PKK/YPG’den Afrin’e alçak saldırı: 5’i çocuk 8 yaralı

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından dün saat 17.50'de saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 6 füze atışı yapıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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PKK/YPG'den Afrin'e alçak saldırı: 5'i çocuk 8 yaralı
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