PKK/YPG’den Afrin’e alçak saldırı: 5’i çocuk 8 yaralı

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından dün saat 17.50'de saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 6 füze atışı yapıldı.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.