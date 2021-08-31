Saldırı hazırlığındaki 16 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap
ilçesi kırsalında 4, Kuzey Irak
'ta 3, Suriye
'nin kuzeyinde 7, Pençe-Şimşek bölgesinde de 2 olmak üzere 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'tan Şırnak kırsalına sızdığı ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, jandarmaya ait J-SİHA'lar tarafından yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinde de terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. TSK ve MİT'in ortak düzenlediği operasyonda, Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.