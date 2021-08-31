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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberleri | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-YKS tercih sonuçları sorgulama...
Giriş Tarihi: 31.8.2021 08:16 Son Güncelleme: 31.8.2021 08:19

Son dakika haberleri | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-YKS tercih sonuçları sorgulama...

Son dakika haberleri | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-YKS tercih sonuçları sorgulama...

Son dakika haberi: Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Aygün, üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül tarihleri arasında olduğunu ifade etti.

Gelen son dakika haberine göre; 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika duyurusu ile; 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021

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Son dakika haberleri | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-YKS tercih sonuçları sorgulama...
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