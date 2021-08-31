Son dakika haberleri | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-YKS tercih sonuçları sorgulama...

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.