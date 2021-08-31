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Giriş Tarihi: 31.8.2021 17:27 Son Güncelleme: 31.8.2021 17:36

Son dakika: PKK darbe almaya devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: PKK darbe almaya devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1997 ve 2015 yılları arasında katıldıkları ve son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyette bulundukları tespit edildi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 141'E YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 141'e yükseldi.

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Son dakika: PKK darbe almaya devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu
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