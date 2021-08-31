SON DAKİKA: Tunceli ve Bingöl’deki yangınlarla ilgili OGM’den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl Yayladere - Sarıtosun ile Tunceli Munzur Milli Parkı bölgesindeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesinin kullanıldığı bildirilirken, Tunceli'de 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesinin görevlendiildiği aktarıldı.
OGM'nin açıklaması şöyle:
Orman Genel Müdürlüğü: Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.
Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi
Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi