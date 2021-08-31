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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:03

SON DAKİKA: Tunceli ve Bingöl'deki yangınlarla ilgili OGM'den açıklama

SON DAKİKA: Tunceli ve Bingöl’deki yangınlarla ilgili OGM’den açıklama

Son dakika haberine göre; Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'deki örtü yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor." denildi ve müdahale ekipmanı sayılarına yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Bingöl Yayladere - Sarıtosun ile Tunceli Munzur Milli Parkı bölgesindeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesinin kullanıldığı bildirilirken, Tunceli'de 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesinin görevlendiildiği aktarıldı.

OGM'nin açıklaması şöyle:

Orman Genel Müdürlüğü: Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi

Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi

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SON DAKİKA: Tunceli ve Bingöl'deki yangınlarla ilgili OGM'den açıklama
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