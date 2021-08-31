Türk ordusu artık çok daha donanımlı

Başkan
Erdoğan, Kara Harp Okulu
'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi
(MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu:
Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik. Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde.
Darbe girişiminin ardından TSK'da eğitim kurumlarını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren harp okullarını, yüksek okulları, enstitüleri MSÜ'nün bünyesinde tekrar kurduk. Bugün artık çok daha donanımlı, çok daha kabiliyetli bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya'da, Azerbaycan'da yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz.
Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz, birilerinden dilenmiyoruz.
Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen, çökertilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, donanımıyla, teknolojisiyle, vizyonuyla daha çok güçleneceğiz.
Türkiye'yi örnekleri giderek çoğalan, istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan, her türlü müdahaleye açık bir ülke haline getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.