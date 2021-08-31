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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:48

Yeni adli yıl yarın başlıyor

AA
Yeni adli yıl yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2021-2022 adli yılı yarın başlıyor.

Yargıtay Başkanlığınca, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla Yargıtay'ın yapımı tamamlanan yeni binasında tören düzenlenecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı yarın törenle başlayacak.

YARGITAYIN YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI YAPILACAK

Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla yarın 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.

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Yeni adli yıl yarın başlıyor
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