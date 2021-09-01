Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri peşe peşe yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından eklde edilen verilerle günlük olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyor. (1 Eylül 2021 Çarşamba) Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularının yanıtları ve tüm detayları.
Son dakika 1 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri açıklandığında tüm son dakika detaylarıyla burada yer alacak.
VAKA SAYISI: 21 bin 893
VEFAT SAYISI: 252
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 106
VAKA SAYISI: 19 bin 557
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401
VAKA SAYISI: 17 bin 332
VEFAT SAYISI: 255
İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396
VAKA SAYISI: 17 bin 912
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175
VAKA SAYISI: 18 bin 340
VEFAT SAYISI: 244
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528
VAKA SAYISI: 19 bin 616
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205
VAKA SAYISI: 19 bin 970
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651
VAKA SAYISI: 19 bin 191
VEFAT SAYISI: 230
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373