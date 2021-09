15 Temmuz’u anlamayanlara nihai mesajı 2023’te vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu:Ordusu işgal edilemeyen, çökertilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez. Hamdolsun bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, tarihi misyonundan uzaklaştırmak ve içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi.Bu coğrafyalar gözünü kan bürümüş emperyalistlerin eline geçtiğinden beri gözyaşı hiç eksilmedi. Milli Mücadele 'yi zaferle neticeleyip cumhuriyeti kurduğumuzda uzunca bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak mecburiyetinde kaldık, belki de özellikle bırakıldık.PKK'dan FETÖ 'ye kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen tüm tuzakları birer birer aşarak yeniden asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye'yi, hak ve özgürlüklerden ekonomiye kadar her alanda kökleştirecek adımları atarak aydınlık geleceğimize doğru adım adım ilerliyoruz.Tüm bunlar bize meselenin, bu silahların teknolojisi veya kâğıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin doğrudan Türkiye ve Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi. Biz de kendi gücümüze ve imkânlarımıza daha çok yüklendik. İşte önceki gün Çorlu 'da dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği TİHA'nın teslimat törenindeydik. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine kadar nice savunma sanayii ürününü dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen hale geldik.Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI 'larımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Azerbaycan 'da SİHA'larımızla vardık, Libya 'da SİHA'larımızla vardık. Bundan sonra da kimsenin kapısında dilenci olmayacağız. Ne zaman ki bu iradeyi deklare ettik, o zaman savunma sanayii konusunda eşi benzeri görülmemiş bir ambargoyla karşılaştık.Artık biz İHA'mızı da yaptık, SİHA'mızı da yaptık ve sonunda Akıncı'yı da yaptık. Bunlar bize yetmez. Şimdi Hürkuş'umuzu da yapacağız. TSK'mızın buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı gayet iyi biliyorlar. Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının kısa sürede nasıl kapatıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını, imzalanan sözleşmelerin uyduruk sebeplerle nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız.Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde, terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına biz şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar.7-8 yıldır sürekli ülkemizin huzuruna, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi, Türkiye'yi bu son düzlükte oyun dışına itme hesabıdır. Bugüne kadar vesayetinden darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Milletimiz sayısız tecrübenin ardından oynanan oyunu, kendi önüne allanıp pullanarak getirilen projelerin gerisindeki sinsi niyeti gördü, görüyor. 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kimse engelleyemeyecek.Türkiye'yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle, zayıf toplumlarla, ipleri kendi ellerindeki yönetimlerle karıştıranlar için artık acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir. Malazgirt 'i anlamayana, fethi, Çanakkale 'yi ve İstiklal Harbi 'ni bile anlamayanlara, 15 Temmuz 'u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen o bayraklar herhalde moda fuarından çıkmadı. Oradaki her bir yıldızın temsil ettiği bayrağın bir geçmişi, tarihi, hikâyesi, anlamı var. İşte bunun için aslını, neslini, tarihini, medeniyetini bilen gençler yetiştirerek maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz.BAŞKAN Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı: "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."SINIRLARIMIZDA, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi, nefesi, yüreği hâkim olduğu müddetçe bu millete yan gözle bakmak, istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değil. Reformları kararlılıkla sürdürerek, savunma sanayiimizin yelpazesini ve derinliğini artırarak, 2230 yıllık dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz.SAHİL Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi. Kendir, Tezel ve Paşaoğlu görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül itibarıyla emekliye sevk edildi. ANKARA