ABD’de Taliban çıkmazı! Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı’nın açıklamaları çelişti

KABİL'DEKİ HAVA SALDIRISINDA BAŞKALARI DA ÖLDÜ

Kabil'de DEAŞ/H'ye ait bomba yüklü bir aracın hava saldırısı ile vurulması sonucu sivillerin de hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Milley, şu ifadeleri kullandı: "Birçok farklı yollarla orada öldürdüklerimizden en az birinin DEAŞ mensubu olduğunu biliyoruz. Başkaları da öldü mü? Evet, öldürülen başkaları da var ama kim olduklarını bilmiyoruz. Tüm bunları inceliyoruz." Pazar günü Kabil'de düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk en az 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.