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Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:29 Son Güncelleme: 1.9.2021 16:36

Bakan Gül’ün kardeşi kazada yaralandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bakan Gül’ün kardeşi kazada yaralandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi Sabiha Doğan trafik kazasında yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı karayolunun Asmalı Mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada Abdülhamit Gül'ün kardeşi ve KADEM Gaziantep Şube Başkanı olan gazeteci-yazar Sabiha Doğan ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Doğan ve diğer yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

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Bakan Gül’ün kardeşi kazada yaralandı
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