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Haberler Gündem Haberleri Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti
Giriş Tarihi: 1.9.2021 23:02 Son Güncelleme: 1.9.2021 23:05

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Karaismailoğlu, Sinop’ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Bakan Karaismailoğlu sırada bekleyen vatandaşlar ile sohbet ederken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Adeta afet bölgelerine kamp kuran Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacıda sıra beklerken görüntülendi.

SIRADA BAKANIN OLDUĞUNU GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

O sırada dondurmacı önünde bulunan bir vatandaş ise yanlarında bakan olduğunu fark ettiklerini ve şaşırdıklarını ifade ederek Karaismailoğlu'nun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Bakan Karaismailoğlu'nun sırada bekleyen vatandaşlarla sohbet ettiği görülürken, o anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri oldu.

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Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti
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