Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Adeta afet bölgelerine kamp kuran Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacıda sıra beklerken görüntülendi.
SIRADA BAKANIN OLDUĞUNU GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI
O sırada dondurmacı önünde bulunan bir vatandaş ise yanlarında bakan olduğunu fark ettiklerini ve şaşırdıklarını ifade ederek Karaismailoğlu'nun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Bakan Karaismailoğlu'nun sırada bekleyen vatandaşlarla sohbet ettiği görülürken, o anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri oldu.