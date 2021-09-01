SIRADA BAKANIN OLDUĞUNU GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

O sırada dondurmacı önünde bulunan bir vatandaş ise yanlarında bakan olduğunu fark ettiklerini ve şaşırdıklarını ifade ederek Karaismailoğlu'nun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video