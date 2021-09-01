Bakan Koca’dan aşı olmayanlara ’PCR’ uyarısı! 6 Eylül itibarıyla gerekli olacak

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ederken, bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 563 bin 507, 2'nci dozda 37 milyon 368 bin 108 ve 3'üncü dozda 8 milyon 661 bin 464 olmak üzere toplam 94 milyon 783 bin 884 aşı uygulandı.
AŞI YAPTIRMAYANLARA 'PCR' UYARISI
Tüm dünyada aşılama oranını artırmak için çeşitli yollara başvurulurken, Türkiye'de de bu yönde bir gelişme yaşandı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım." dedi.