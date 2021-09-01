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Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:47 Son Güncelleme: 1.9.2021 17:01

Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün çeşitli ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik kabuller gerçekleştirdi.

FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Erdoğan önce Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen törende Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

VERA'YI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Vera, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLE HATIRA FOTOĞRAFI

Erdoğan son olarak Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Gulov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gulov'un beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti
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