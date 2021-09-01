Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti

FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Erdoğan önce Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen törende Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.