Başkan Erdoğan, Filipinler,Tacikistan ve Bolivya büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik kabuller gerçekleştirdi.
FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Erdoğan önce Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen törende Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
VERA'YI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Vera, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLE HATIRA FOTOĞRAFI
Erdoğan son olarak Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Gulov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gulov'un beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.