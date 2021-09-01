Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi büyüdü: Ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır

"TANJU ÖZCAN, CHP'NİN SAKLAMAYA ÇALIŞTIĞI GERÇEK YÜZÜDÜR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine derdini anlatan bir kadınla iğrenç ifadelerle alay etmiş. "Tesettürlü" vurgusu yaparak da başka bir rezilliğe imza atmış. Bir de utanmadan gülüyor. Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür." dedi.

KADEM'DEN TEPKİ: KADINLARA BAKIŞ AÇISINI ORTAYA KOYMAKTADIR

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" şeklinde açıklama yaptı.

AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

Akşam saatlerinde yapılan Bolu Belediye Meclisi toplantısında da, toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri Tanju Özcan'a tepki amacıyla salonu terk etti.