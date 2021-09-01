Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi büyüdü: Ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır

Daha önce yaptığı mülteci karşıtı açıklamalarla eleştirilerin hedefi haline gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine skandal ifadelere yer verdi.
ÖZCAN, KADININ KENDİSİNDEN YARDIM İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Katıldığı bir youtube programında başörtülü bir kadın ile yaşadığı anıyı anlatan Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz?' dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi." şeklinde konuştu.
"MEĞER KADIN TÜP BEBEK TEDAVİSİ OLMAK İSTİYORMUŞ"
Açıklamalarına devam eden Özcan, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." dedi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima!
ÖZCAN'A TEPKİ YAĞDI
Özcan'ın çirkin ifadeleri kısa sürede gündem olurken, CHP'li isme tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada birçok eleştiri paylaşımı yapılırken, AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin de tepki gösteren isimlerden biri oldu.
"İNSANLIK ADINA UTANÇ, MENSUBU OLDUĞU SİYASET ADINA ŞAŞIRTMAYAN BİR VAKADIR"
Zengin, "Malum videoyu paylaşarak ahlak yoksunu ifadeleri çoğaltmak istemiyorum. Bolu belediye başkanının yardım isteyen bir "insan" ile ilgili sözleri; İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır." dedi.
"DERİN ZİHNİ KARANLIĞIN YANSIMASI"
Açıklamalarına devam eden Zengin, "Bolu belediye başkanının kendi ifadesiyle "çok eğlendiği" durum bir insanın yardım istemesi. 'Tesettürlü' vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele 'kadın' olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"TANJU ÖZCAN, CHP'NİN SAKLAMAYA ÇALIŞTIĞI GERÇEK YÜZÜDÜR"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine derdini anlatan bir kadınla iğrenç ifadelerle alay etmiş. "Tesettürlü" vurgusu yaparak da başka bir rezilliğe imza atmış. Bir de utanmadan gülüyor. Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür." dedi.
KADEM'DEN TEPKİ: KADINLARA BAKIŞ AÇISINI ORTAYA KOYMAKTADIR
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" şeklinde açıklama yaptı.
AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ
Akşam saatlerinde yapılan Bolu Belediye Meclisi toplantısında da, toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri Tanju Özcan'a tepki amacıyla salonu terk etti.