Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi büyüdü: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka

ÖZCAN, KADININ KENDİSİNDEN YARDIM İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Katıldığı bir youtube programında başörtülü bir kadın ile yaşadığı anıyı anlatan Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz?' dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi." şeklinde konuştu.