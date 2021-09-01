California’daki Caldor yangını söndürülemiyor! 24 binden fazla yapı tehdit altında

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ YANGINLAR"

California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklanırken, California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter eyalette "daha önce hiç görülmemiş yangınlar" olduğunu belirtti. California Acil Servisler Ofisi ise 53 binden fazla kişinin tahliye emri altına olduğunu bildirdi.