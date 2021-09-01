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Giriş Tarihi: 1.9.2021 15:48

İstanbul Otogarı’nda sıkı denetim seyahat bilgileri tek tek denetleniyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul Otogarı’nda sıkı denetim seyahat bilgileri tek tek denetleniyor

İstanbul Emniyeti, kaçak yolcu taşınmasını önlemeye yönelik 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası otobüs denetimi gerçekleştirdi. Otogar çıkışında kontrol noktası oluşturan Trafik Denetleme Şube ekipleri; otobüs firmalarına ait yolcu, sefer ve personel bilgilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Elektronik Denetim Sistemi’ne (ETS) girilip girilmediğini tek tek denetledi. Yapılan denetimlerle, kaçak yolcu ve usülsüz seferlerin önüne geçilmesi ve vergi kaçakçılığı ve asayiş sorunlarına da önemli etkilerde bulunması hedefleniyor.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yolcu ve usülsüz sefer rotalarının önüne geçmek amacıyla Büyük İstanbul Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüsler denetim çalışması başlattı. Ekipler, otogarın kuzey çıkışında oluşturdukları kontrol noktasında, otobüsleri tek tek durdurup yolcu, sefer ve personellere ait evrakların yanı sıra maske ve emniyet kemeri kullanımı ile takograf kontrolü gerçekleştirdi. Otobüslerdeki mevcut bilgilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Elektronik Denetim Sistemi'ne (ETS) kaydedilip kaydedilmediği tek tek denetlendi, kurallara uymadığı tespit edilen firmalara ise 15 ceza puanı ve idari para cezası uygulandı.

BİRÇOK SUÇUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Trafik Denetleme Şube ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetleme çalışmasıyla otobüsler kaçak yolcu taşımacılığı ile gerçekleştirilen vergi kaçakçılığının ve olası asayiş suçlarının önüne geçileceği belirtiliyor.

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İstanbul Otogarı’nda sıkı denetim seyahat bilgileri tek tek denetleniyor
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