İzmir’de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak amacıyla gaybubet evlerinde evlerinde kaldıkları belirlendi. Ayrıca örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştiren şüphelilerin hücre evlerinde himmet adı altında topladıkları paraları sakladıkları anlaşıldı. Şüphelilerin hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulundukları tespit edildi. 12'si kadın olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartıldı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

26 adrese ekipler tarafından eşzamanlı yapılan operasyonel çalışma neticesinde 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bulunmayan ancak gaybubet evinde tespit edilen 1 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet sahte kimlik, 26 bin 285 Türk lirası, 80 bin lira değerinde 8 bin 99 Euro ele geçirildi. 10 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışma sürüyor.