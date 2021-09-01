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Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:16

Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi

AA
Siirt’te 100 kilogram eroin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri ve organizasyonun tüm yönleriyle çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ve Şirvan üzerinden İstanbul'a, oradan da yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan organizasyonun deşifresi için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu tespit edilen T.S, K.Y, S.Y, A.M. ve Ö.K'nin suç unsurlarıyla yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şirvan yolunda durdurulan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri ve organizasyonun tüm yönleriyle çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

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Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
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