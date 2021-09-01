Son dakika! Başkan Erdoğan, ’Subay ve astsubay mezuniyet töreni’nde konuştu

"HİÇ KİMSENİN TARİHİMİZE ÇAMUR ATMA HAKKI YOKTUR"

Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmaya çalıştıkları provokasyonların sinsi düşünceleri de gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin tarihimize çamur atma hakkı yoktur.

Dün bize İHA vermeyenler, SİHA vermeyenler, AKINCI vermeyenler... Bugün İHA'mız var mı? Var! SİHA'mız var mı? Var! AKINCI'mız var mı? Var! Daha da güçleneceğiz. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

"TERÖRİSTLERİ İNİNDE BULUP İMHA EDİYORUZ"

Terörle mücadelede kimsenin icazetini aramıyoruz. Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütününü kırpırdayamaz hale getirdik. Artık teröristleri ininde bulup imha ediyoruz. Bölücü örgütün siyasi uzantısının maskelerini düşürdük. Annelerin asil direnişi sayesinde örgütten kaçan 32 kişi devlete sığındı. Buradan evlat nöbeti tutan annleeri saygı ve hürmetle selamlıyorum.

"CARİ AÇIĞIMIZ 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ"

Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Türk ekonomisi büyüme trendini sürdürüyor. İkinci çeyrekte açıklanan rakam ekonominin dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye ekonomisi dünyadan en çok büyüyen 2. ülke oldu. Büyüme rakamları üretim ekonomisi olduğumuzu göstermektedir. Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına dikkatlerinizi çekiyorum. Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızla cari açığımız 30 milyar doların altına geriledi. Başkaları ne derse, ne yaparsa yapsın biz sadece hedeflerimize bakıyoruz.