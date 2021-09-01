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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:19 Son Güncelleme: 1.9.2021 11:31

Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması

Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Afganistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti, tahliye sürecine destek veren NATO ve Pakistan'a teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende konuştu. Bakan Akar, "Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür. Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz." dedi.

Bakan Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için düzenlenen törende konuştu | Video

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ"

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür. Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz.

TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerimize, samimi desteklerinen dolayı kardeşimiz Pakistan'a teşekkür ediyorum.

Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum.

TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır.

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Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması
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