Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende konuştu. Bakan Akar, "Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür. Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz." dedi.

Bakan Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için düzenlenen törende konuştu | Video

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ"

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür. Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz.

TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerimize, samimi desteklerinen dolayı kardeşimiz Pakistan'a teşekkür ediyorum.

Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum.

TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır.