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Giriş Tarihi: 1.9.2021 18:15 Son Güncelleme: 1.9.2021 18:39

Son dakika! Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni anayasa çalışmasıyla ilgili açıklama: Destekliyoruz

Son dakika! Yargıtay Başkanı Akarca’dan yeni anayasa çalışmasıyla ilgili açıklama: Destekliyoruz

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanı Mehmet  Akarca yaptığı açıklamada "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yeni bir anayasa hazırlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akarca, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemindeki yeni anayasa için "Biz de bu arayışı destekliyoruz." dedi.

"SUÇ TEŞKİL EDEN HER DAVRANIŞ SOSYAL MEDYADA DA SUÇTUR"

Akarca açıklamalarının devamında, "Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki sahte hesap kullanımıyla ilgili de konuşana Akarca, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." şeklinde konuştu.

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Son dakika! Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni anayasa çalışmasıyla ilgili açıklama: Destekliyoruz
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