Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de yangınla mücadele sürüyor

TUNCELİ, Bitlis
ve Bingöl
'de dördüncü gününe giren orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ekipler, yangınların büyümemesi için havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyor. Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Fırtına Veli Vadisi'nde, önceki gün kontrol altına alınan, ancak rüzgarın etkisiyle tekrar birden fazla alana sıçrayan yangına 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl'ün Yayladere
ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü'nde 28 Ağustos'ta öğlen saatlerinde başlayan yangın, arazinin engebeli ve havanın rüzgârlı olması nedeniyle, halen söndürülemedi. İtfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, helikopterle müdahale ediliyor. Bitlis'te, Buzlupınar mevkiinde başlayan yangın devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alan zarar gördü.