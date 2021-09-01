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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de yangınla mücadele sürüyor

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de yangınla mücadele sürüyor
TUNCELİ, Bitlis ve Bingöl'de dördüncü gününe giren orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ekipler, yangınların büyümemesi için havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyor. Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Fırtına Veli Vadisi'nde, önceki gün kontrol altına alınan, ancak rüzgarın etkisiyle tekrar birden fazla alana sıçrayan yangına 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü'nde 28 Ağustos'ta öğlen saatlerinde başlayan yangın, arazinin engebeli ve havanın rüzgârlı olması nedeniyle, halen söndürülemedi. İtfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, helikopterle müdahale ediliyor. Bitlis'te, Buzlupınar mevkiinde başlayan yangın devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alan zarar gördü.
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Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de yangınla mücadele sürüyor
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