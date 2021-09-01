Tunceli’deki yangınlara müdahaleler sürüyor

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli Çeşmesi üzerinde dün akşam üzeri tamamen kontrol altına alınan yangın alanı, tedbir amaçlı olarak havadan takibe alınmıştır. Bugün de alana nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman Müdürlüğü, Afad, Afad profesyonel gönüllü dağcı grupları, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma komandolar helikopterlerle yukarı bölgeden indirildi. Arkadaşlarımız münferit tütmelere müdahale etmektedir. Kutu Deresi üzerindeki yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopterler ile karadan ekiplerimizin koordinasyonu ile devam etmektedir. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz" denildi.