Giriş Tarihi: 1.9.2021

Yalanı yayana 5 yıl hapis Eda IŞIK

AK Parti, sosyal medya düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Bireysel hak ve özgürlükleri korumayı esas alan düzenlemede, sosyal medya üzerinden yalan haber yapan ve yayanlara 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor