Yargıtay üyeleri Anıtkabir’de

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Daire Başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Akarca'nın mozoleye çelenk bırakması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulrsine geçti. Başkan Akarca burada Misak-ı Milli Kulesindeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akarca, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel taşlarından biri olan Yargıtayın mensupları olarak manevi huzurundayız. İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli etkendir. Yargıtay, devlet ve toplum hayatında üstlendiği önemli rolün farkında olarak, dünyadaki en yüksek adalet standartlarını uygulamanın azim ve kararlılığı içindedir. 2021-2022 Adli Yılı'nın bu ilk gününde, yeni hizmet binamızı hizmete açmanın da coşkusunu yaşıyoruz. Bize bu mükemmel çalışma imkanını sağlayan yüce Türk milletine olan minnet borcumuzu, özverili çalışmalarımızı katlayarak, adaleti gecikmeksizin tam ve doğru şekilde yerine getirerek ödeyeceğimize, tüm meslektaşlarımla birlikte huzurunuzda söz veriyoruz. Bu yıl da geçmiş başarılarımızdan aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetin ilkelerine sadık kalarak, halkımıza hizmet etmenin kıvancı içindeyiz. Yeni adli yılın hayırlı olması dileğiyle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."