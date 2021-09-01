Yargıtay’ın yeni binası bugün açılıyor





Diğer davalar ise yeni adli yıla kadar ertelendi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görevlerinin başındaydı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında değildi. Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı bugün yapılacak törenle başlayacak.