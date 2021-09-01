Mersin’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı! ’Ekmekle oynamak hangi vicdana sığar”

Göreve geldiği günden bu yana 3 bin işçiyi sebepsiz nedenlerden dolayı, kendilerinin yarattığı performans düşüklüğü adı altında işinden eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, çalışanları işinden etmeye hız kesmeden devam ediyor.

"SEÇER OTURDUĞU SİTEDE BİLE İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORDU"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Volkan Yavuz, Vahap Seçer ve yönetiminin mağdur ettiği binlerce işçiden biri. Vahap Seçer ve yönetiminin göreve geldiğinden bu yana mobbing uyguladığını belirten Volkan Yavuz, "Seçimden sonra gelir gelmez ilk olarak görev yerimi değiştirdiler. Yeni görev yerindeki sorumluya verilen ilk talimat benim için bu adam bizden değil, açığını bul hakkında tutanak düzenle işten atmak için ne gerekiyorsa yap oldu. Daha sonra görev yaptığım Kültür Park'ta, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden işimi yaptım. Vahap Seçer'in kendi oturduğu sitede bile sivil kıyafetle görev yaptırıldı. Kanuna aykırı usulsüz olduğunu söylediğimizde de dönemin şube müdürü evet haklısınız gitmek zorunda değilsiniz, ama gitmiyorum diyen varsa ben ismini veririm onlarda gerekeni yapar diye alenen işten atmak la tehdit etti. 1.5 yıl boyunca gece çalıştırıldık. Aksi takdirde görev yerimi değiştirirlerdi ve her gece 3-4 defa kontrole geliyorlardı ki uyurken yakalamak maksadıyla, çok şükür onlara o fırsatı vermedim. Yönetime geldikleri ilk günden itibaren sürekli baskı ve mobing uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.