Mersin’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı! ’Ekmekle oynamak hangi vicdana sığar”

Mersin'de, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı durmuyor. Performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek önceki dönemde işe alınan personelleri haksız yere işten çıkaran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, yeni çıkışları verilen 40 işçinin ardından şimdi de yaklaşık 70 güvenlik görevlisinin işine son vererek kıyıma devam ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana 3 bin işçiyi sebepsiz nedenlerden dolayı, kendilerinin yarattığı performans düşüklüğü adı altında işinden eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, çalışanları işinden etmeye hız kesmeden devam ediyor.
"SEÇER OTURDUĞU SİTEDE BİLE İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORDU"
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Volkan Yavuz, Vahap Seçer ve yönetiminin mağdur ettiği binlerce işçiden biri. Vahap Seçer ve yönetiminin göreve geldiğinden bu yana mobbing uyguladığını belirten Volkan Yavuz, "Seçimden sonra gelir gelmez ilk olarak görev yerimi değiştirdiler. Yeni görev yerindeki sorumluya verilen ilk talimat benim için bu adam bizden değil, açığını bul hakkında tutanak düzenle işten atmak için ne gerekiyorsa yap oldu. Daha sonra görev yaptığım Kültür Park'ta, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden işimi yaptım. Vahap Seçer'in kendi oturduğu sitede bile sivil kıyafetle görev yaptırıldı. Kanuna aykırı usulsüz olduğunu söylediğimizde de dönemin şube müdürü evet haklısınız gitmek zorunda değilsiniz, ama gitmiyorum diyen varsa ben ismini veririm onlarda gerekeni yapar diye alenen işten atmak la tehdit etti. 1.5 yıl boyunca gece çalıştırıldık. Aksi takdirde görev yerimi değiştirirlerdi ve her gece 3-4 defa kontrole geliyorlardı ki uyurken yakalamak maksadıyla, çok şükür onlara o fırsatı vermedim. Yönetime geldikleri ilk günden itibaren sürekli baskı ve mobing uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.
Volkan Yavuz
"İZİN DÖNÜŞÜ İŞİME SON VERDİLER"
Volkan Yavuz, "Evimden 45 kilometre uzaklıkta bir yere sürdüler. Dilekçe ile itiraz edince şehir merkezinde biryere verdiler. Ama daha sonra ücretsiz izine çıkardılar. Ardından yıllık izine çıkardılar. İzin dönüşü de iki hafta çalıştırıp, nöbet noktasında gelen SMS ile de işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu zamana kadar hiçbir vukuatım olmadı, işimle alakalı. Hiçbir kusurum olmamasına rağmen işimden edildim. Sürekli işçinin, çalışanın yanında olduğu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer, işçilerin tüm haklarını elinden almak için elinden geleni yaptı. Kendilerinden olan sendikaya rağmen baskıyı geçtik. Asgari ücretin altında maaş alıyorduk. Her platform da işçilere haksız yere işten çıkarmadım diyen Vahap Seçer'e suçumu soruyorum. Hangi vicdana sığar bu yapılanlar." dedi.
Hasan Tanacı
Performans düşüklüğü bahanesi ile işten çıkarılan Hasan Tanacı ise, "CHP'li Vahap Seçer ve yönetimi hizmet değil, bizler gibi binlerce namusuyla çalışan, evine ekmek götüren çalışanları mağdur etmek için gelmişler. İşimizde gücümüzde olan insanlarız. Yazıktır, günahtır bize yapılan. Bizler işimizde gücümüzde çalışan insanlarız. Ekmekle oynamak hangi vicdana sığar." dedi.