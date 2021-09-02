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Giriş Tarihi: 2.9.2021 13:31

18 yıllık eşi ortadan kayboldu! Aylar sonra psikolojik tedavi görürken buldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
18 yıllık eşi ortadan kayboldu! Aylar sonra psikolojik tedavi görürken buldu

18 yıllık eşi kaybolan, her yerde eşini arayan Y.A. 8 ay sonra eşi M.A.'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü öğrendi. Tedavi sonrası eşinin sergilediği davranışlardan korkan koca, uykusunda eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 5 çocuk babası Y.A. çareyi boşanma davası açmakta buldu. Çocukların velayetini ve 30 bin lira tazminat istedi.

Y.A. ve M.A., 18 yıldır evliydi. 5 çocuk babası Y.A., son yıllarda eşi M.A.'ya çocuklara ve evine karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini iletiyor ve her defasında beklemediği tepkilerle karşılaşıyordu. Çocuklarıyla beraber ailesine ziyarete memlekete gidiyorum diyerek giden M.A., sekiz ay boyunca eşi Y.A.'a haber vermedi.

KAYIP EŞİ HASTANEDE ÇIKTI

Sekiz ayın sonunda ailesine ulaşan Y.A., eşinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü öğrendi. Büyük bir şoka uğrayan talihsiz adam, çocuklarının annenin psikolojik durumları sebebiyle çocuk esirgeme kurumuna gönderildiğini öğrendiğinde yıkıldı.

UYUYAN EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Tedavinin ardından M.A., evine geri döndü. Eve dönemsinin ardından genç kadın evdeki eşyaları satmaya başladı. Eşiyle arasını düzeltip bir an önce çocuklarını kavuşmayı uman Y.A., gece yarısı uykusunda M.A.'nın kendisine saldırmasıyla uyandığını iddia etti. Elinde bıçakla eşi Y.A.'a zarar veren genç kadının psikolojik durumu gün geçtikçe daha da kötü bir hal alıyordu.

BOŞANMAK İSTİYOR

Eşinin korkusuna eve gitmek istemeyen Y.A., çareyi boşanma davası açmakta buldu. Aile Mahkemesi'ne başvuran eş, çocuklarının velayetini talep etti. Aynı zamanda manevi ve maddi olarak eşi M.A. tarafından zarara uğradığını belirterek 30 bin lira tazminat talebinde bulundu.

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18 yıllık eşi ortadan kayboldu! Aylar sonra psikolojik tedavi görürken buldu
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