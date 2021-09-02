Başkan Erdoğan, ’Hepimiz sahada olacağız’ demişti! 81 ilde seferberlik başladı! Özel yazılım devrede...

KURAKLIK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ TALEP VAR

Milletvekilleri ziyaret ettikleri vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışılıyor. Bu sene yaşanan kuraklık özellikle İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkili oldu. Vatandaşların bir diğer talebi ise kuraklık ile ilgili önlem ve desteklerin gündeme getirilmesi oldu.

Milletvekilleri de bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını vatandaşlara aktardı.