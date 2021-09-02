CHP’li Başkan Tanju Özcan’a protesto! Siyah çelenk bıraktılar

AK Parti binasından çıkarak ellerindeki, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı pankartla yürüye geçen parti üyesi kalabalık kadın grubu, Bolu Belediyesi hizmet binası önüne kadar yürüdüler.

Siyah çelenk belediye binası önüne konulmasının ardından AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal, şunları söyledi: "Bugün buraya maalesef; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla birçok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır." dedi.

"KADINLAR ADINA ÇOK İNCİNDİM"

Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim, Kadınlar adına çok incindim, diyen Erdal; "Tanju Özcan'ın katıldığı You Tube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim. Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdide kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke Sosyal Siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke Kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Abant'ı, Yedigöller'i, Gölcük'ü, Esentepe'si, Kaya evleri, kaplıcaları, hanları, hamamları ile anılan Akşemsettin diyarı şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın başkanın görevi şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına, ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum." dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'Yardım isteyen kadına' mide bulandıran ima