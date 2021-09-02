CHP’li Özcan’a AK Partili Zengin’den tepki!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çeken bir olayla gündem oldu. Tanju Özcan'ın bir Youtube kanalına verdiği röportajda anlattığı anı tepki çekti. Özcan, çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısındaki iması tepkilere yol açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepkisini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Özlem Zengin, "Malum videoyu paylaşarak ahlak yoksunu ifadeleri çoğaltmak istemiyorum. Bolu belediye başkanının yardım isteyen bir "insan" ile ilgili sözleri; İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır. Bolu belediye başkanının kendi ifadesiyle "çok eğlendiği" durum bir insanın yardım istemesi. "Tesettürlü" vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele "kadın" olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.