DEVA Partisi üyesi FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

İzmir Çeşme
'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, önceki akşam Yunan
karasularında tekne içerisinde FETÖ / PDY Terör Örgütü üyesi 4 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 'Sultan Selim' isimli teknede yapılan kontrolde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi ele geçirildi.
Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya
pasaportu ile 1000 Euro bulundu. Adıgüzel'in DEVA Partisi
İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği, halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Adıgüzel, İzmir 2 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.