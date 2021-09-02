Genç Kaymakam alkış topladı! 55 kadını iş sahibi yaptı

Tarım sezonunda seralarda, kooperatif ve Aşıklı Mutfak lokantası olmak üzere 55 kadının çalıştığını belirten Saçal, "Kadınlarımızın güzel hikayeleri ve hayatlarında değişen şeyler var. Çocuklarını çok daha rahat okutuyorlar. Kimisi askerdeki çocuklarına kendi kazandıkları paralarından gönderiyor ve evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Son derece mutlular, bizler de onların mutluluklarından mutlu oluyoruz'' dedi.

HER ÜRÜNÜ KADINLAR ÜRETİYOR

Aşıklı Mutfak Lokantası'nda kullanılan her ürünün kendi üretimleri olduğunu kaydeden Saçal, "Kadın çiftçilerimizin seralarında yetişen ürünleri burada kullanıyoruz. Tatlılarımızın, reçellerimizin meyveleri İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından yaptığımız meyve yetiştiriciliği projelerimizde desteklediğimiz meyve bahçelerimizden hem de kurduğumuz çilek tarlalarından topluyoruz. Sonrasında ürünlerimiz burada işlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Neredeyse dışarıdan temin ettiğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kadınların işlettiği lokantanın müşterilerinden İlker Oflaz, "Aşıklı Höyük Kadın Kooperatifi'nin bu lokantasında yemekler çok lezzetli ve kaliteli. Tüm misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. İlçemizde kadınlar el birliği ile neler yapılacağını bizlere gösterdiler'' dedi.