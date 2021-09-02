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Giriş Tarihi: 2.9.2021 22:45 Son Güncelleme: 2.9.2021 22:51

İBB'den suya zam için 'olağanüstü' toplantı

İBB’den suya zam için ’olağanüstü’ toplantı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya zam yapmak için belediye meclisini 'olağanüstü' toplantıya çağırdı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, toplantıya ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı duyurdu.

"SUYA ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu,"CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.

Göksu, 7 Eylül'de yapılacak olan toplantıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı belgeyi de paylaşımına ekledi.

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İBB'den suya zam için 'olağanüstü' toplantı
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