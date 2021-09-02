İşte yeni Afganistan

Kabil Taliban'ın eline geçtikten sonra asayiş olayları azalırken ülkeden kaçan devlet liderlerinin milyonlarca doları birlikte götürmesi nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı başladı.
Bankaların halka sınırlı hizmet sunması, devlet memurlarının maaşlarını alamaması, işsizlik oranının gün geçtikçe artması, üniversite ve liselerin halen kapalı olması insanların geleceğe dair endişelerini pekiştirdi.
Şehirde bir yandan büyük bir kaos hakimken diğer yandan da insanlar günlük rutinlerine devam ediyor. Çarşılar, pazarlar, restoranlar eski günlere göre daha az kalabalık olsa da insanlar hayatlarına devam ediyor.
BANKALARDA PARA YOK
Ülkedeki belirsizlik durumu yüzünden bankacılık sisteminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Devlet ve özel bankalardan para çekmek isteyen binlerce Afgan saatlerce kuyruklarda bekliyor. Bankaya girmeyi başaran insanlar ise 20 bin Afgan Afganisi veya 200 dolardan fazla para çekemiyor.
4 gündür bankaya girebilmek için sıra beklediğini söyleyen Abdullah Sedat, "Para çekemiyoruz. Gece yarısı gelip sıraya giriyoruz. Elimizde hiç paramız yok. Ne olacağını da bilmiyoruz. Sıra gelenlere de çok az para veriliyor" dedi.
TEK EĞLENCE SPOR YAPMAK
Afgan gençler, şehrin farklı noktalarında ülkedeki en popüler sporlardan biri olan kriket ve futbol oynamaya devam ediyor. Nadir Peştun Caddesi etrafında yol boyunca yüzlerce kişi kriket ve futbol oynuyor.
Şehirde özellikle gençlerin uğradığı birçok kafe kapalı olduğu için şimdilik tek eğlence kriket oynamak. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirenlerden biri olan Aziz Sefil, "Kriket Afganistan'da çok seviliyor.
Biz de yıllardır her akşam oynuyoruz. Daha önce sosyalleşmek için başka aktiviteler de yapıyorduk. Birçok yer kapandığı için şimdilik tek eğlencemiz buraya gelmek. Herkes gibi biz de ne olacağını bilmiyoruz" dedi.
SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
Taliban'ın Kabil'e gelmesiyle birçok doktor, sağlık çalışanı ülkeyi terk etti. Hastaneler hizmet vermeye devam ederken sağlık çalışanı sayısı yetersiz olduğu için büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkede ilaç sıkıntısı da var.
DEAŞ'ın ülkeyi terk etmek için Kabil Havaalanı'nın önünde toplananlara yönelik saldırısında yaralananlar da bu hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Amerika'ya gitme hayali kurarken yaralanan Mahmet Vasi, "Havaalanında uçağa binmek için sıra bekliyordum.
Daha önce Amerikalılarla çalıştığım için iznim vardı. Saldırı olunca yaralandım, hastaneye getirdiler. Şimdi ne olacağını bilmiyorum, bana ne yapacaklarını da bilmiyorum" dedi. Gülnur Mahiuddin ise "ABD ile çalışmıştım, çalıştığıma dair belgem vardı.
Bu belgeyle Amerika'ya gidecektim. Havaalanına ailemle gittim. Ailem başka bir noktada beni beklerken patlama oldu. Etrafımdaki herkes öldü, ben su kanalına düştüm, ondan kurtuldum. Afganistan'da kaldım, şimdi tedavi oluyorum" diye konuştu.