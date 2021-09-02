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Giriş Tarihi: 2.9.2021 14:48 Son Güncelleme: 2.9.2021 14:52

İyi Parti'de yumruklu kavga

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İyi Parti’de yumruklu kavga

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda yumruklar konuştu. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu arasında yumruklu kavga çıktı. Parti binası önünde yaşanan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Çelebioğlu'nun yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu tespit edildi.

Son dönemde parti içerisinde skandalların ardı arkası kesilmeyen İP'de bu kez yumruklu kavga patlak verdi. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu, parti binası önünde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

RAPOR ALIP ŞİKAYETCİ OLDU

Çıkan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilirken, yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu belirlendi.

Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetinde gözlüğünün kırıldığını ve kol saatinin de kayıp olduğunu kaydetti.

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İyi Parti'de yumruklu kavga
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