İyi Parti’de yumruklu kavga

Son dönemde parti içerisinde skandalların ardı arkası kesilmeyen İP'de bu kez yumruklu kavga patlak verdi. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu, parti binası önünde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

RAPOR ALIP ŞİKAYETCİ OLDU

Çıkan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilirken, yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu belirlendi.

Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetinde gözlüğünün kırıldığını ve kol saatinin de kayıp olduğunu kaydetti.