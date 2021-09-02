Kızılağaç mahalle sakinlerinden su faturası isyanı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi sakinleri, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen son okuma döneminde gelen su faturaları karşısında tam anlamıyla hayatlarının şokunu yaşadılar. Faturalar geldiğinde gözlerine inanamayan ve muhtarlığa koşan mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 lira olduğunu, birçok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini belirterek "Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor. Bir önceki dönem 200 lira su parası gelene son faturada bin liranın üzerinde su parası geldi. Mahallemizde bin 500- bin 600 lirayı geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz." tepkilerini dile getirdi.

'YENİ SAYAÇLAR BAŞIMIZA BELA'

Mahallelerinde sayaçların değiştiğine dikkat çeken Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen "Mahalle sakinleri faturalar geldiği anda bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle muhtarlığa koşup geldi. Her gelen vatandaşımızın faturası beni de şaşkına çevirdi. Mahallemizde bugüne kadar 10 ile 300 Türk lirası arasında gelen faturalar 300 ile bin 600 lira arasında değişiyordu. Çok sayıda bin lira ve üzeri su faturası var. Su tesisatçısı arkadaşlarla yaptığım görüşmede yeni takılan akıllı sayaçların su borusu patladığında oluşan hava ile dönmeye devam ettiğini, böylelikle sürekli su kullanılıyormuş gibi yazdığını söylediler. Gördüğünüz gibi bu sayacı üflediğimde sayaç sürekli yazarken, üflemeyi bırakmama rağmen yazdığı rakamları silmiyor. Yetkililere durumu ilettiğimde yapacak bir şeyleri olmadığını, abone suyu kullandığı için bu faturaların geldiğini söylediler. Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 800 ile 900 lira arasında su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok." dedi.

NAZMİYE GÜL AYDOĞAN "BU FATURA BİZİ YAKTI"

Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan, bugüne kadar en fazla 250 lira su faturası geldiğini belirterek; "Bu ay bin 10 lira gelince gözlerimize inanamadık. Evde herkes şaşkınlık yaşadı. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. İnanın şu an sinirden gülüyoruz. Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Bu faturayı ödememize imkan yak. Bunun ardından başkaları gelecek onları da ödeyemeyeceğiz. İnanın ağlanacak halimize gülüyoruz." dedi.