Küfürbaz başkan özür diledi

Fethiye'de bir vatandaş, CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaca'nın kendisine yönelik 'Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini öne süren Serkan Yalnız adlı vatandaş, koruma talep etti. Suç duyurusu üzerine açıklama Alim Karaca, "Fethiye dışındaki yurttaşlarımın, şahsımı yeterince tanımıyor olmasının, benim için kendimi anlatmakta elverişsiz bir durum oluşturduğunun farkındayım. Bu nedenle yurttaşlarımızdan özür dilerim.



Ancak olayın sizlere ulaşmayan ses kayıtları, suç belgeleri, olaylara doğrudan şahit olanların ifadeleri, yargıya intikal etmiştir, ettirilmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Son birkaç gündür, çok çirkin yöntemler kullanılarak kayda alınan, başı sonu kesilip montajlanan bir ses ve görüntü kaydının, çeşitli sosyal medya hesaplarından servis edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Olay derhal adli kurumlara intikal ettirilmiş, bu konudaki gerekli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

ÜZÜCÜ BİR DURUM



Alim Karaca açıklamasında şöyle devam etti:

"Durum elbette üzücüdür. Ancak bir süredir karşılaştığımız bu ve benzeri olaylar bizi şaşırtmamaktadır. Bu konu, beni çocukluğumdan bu yana tanıyan ve ahlaken hiçbir şüphesi olmayan yurttaşlarımı rahatsız eder duruma gelmiştir.

Bu ve buna benzer olaylara neden olan kişilerin aynı şahıslar olması bir tesadüf değil, organize bir yapının göstergesidir. Söz konusu şahıslar, daha önce de amaçları bilinen yerel medyayı kullanarak, aleyhimde son derece küçültücü ifadeler kullanmaktan kaçınmamışlardır."

KONU PARA MESELESİDİR

Karaca "Şahıslar, Fethiye'de herkesçe tanınan, özellikle spor kulüplerine sızarak, taraftar rolü ile akçeli işlere bulaşan, bu nedenle de toplum tarafından hoş görülmeyen ve kolay kullanılabilen kişiler olarak bilinmektedir.

Fethiye'mizin son yıllardaki yükselişinin, hiç kuşkusuz bir takım çıkar odaklarının iştahını kabarttığının da farkındayız. Konu yine, bunu ranta çevirmek isteyenlerin para meselesidir. Şahsımın ve Fethiye Belediyesi'nin bu tür zorbalara, şantajcılara ödeyeceği tek kuruş olamaz.

Fethiye Belediyesi son aylarda, yurttaşlarımızın takdirini kazanan çalışmalar içinde olmuştur.



Ancak her başarılı çalışmanın ardından olduğu gibi, apaçık organize bir olayla karşı karşıya kalmaktayız.



Fethiye dışındaki yurttaşlarımın, şahsımı yeterince tanımıyor olmasının, benim için kendimi anlatmakta elverişsiz bir durum oluşturduğunun farkındayım.



Bu nedenle yurttaşlarımızdan özür dilerim.



Ancak olayın sizlere ulaşmayan ses kayıtları, suç belgeleri, olaylara doğrudan şahit olanların ifadeleri, yargıya intikal etmiştir, ettirilmeye devam edecektir" şeklinde konuştu