Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A-400M uçağının pilot koltuğunda uçtu

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs komutanlığı'nda düzenlenen yeni uçuş eğitim yılının açılış programında konuşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Afganistan'dan tahliyeyi büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Terörle mücadele yoğun bir çalışma içindeyiz. En son terörist bitene kadar mücadelemiz sürecek. Savunma sanayi konusunda önemli gelişmeler var. Cin artık şişeden çıktı. Artık geri dönmek yok. İHA yaptık SİHA yaptık, MİLGEM'leri yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda milli muharebe uçağımızı da yapacağız ve dışa bağımlılıktan kurtulacağız" diye konuştu.

BAKAN AKAR A-400M'DE UÇTU

Yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi tarafından gerçekleştirildi. "Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M uçağının birinci pilot koltuğunda Bakan Akar, üçüncü pilot koltuğunda ise Genelkurmay Başkanı Org. Güler yer aldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanların A400M uçuşuna Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de kullandığı jet uçağı ile eşlik etti. Bakan Akar uçuş sonunda "Esen 01" çağrı koduyla personele telsizden hitap etti.