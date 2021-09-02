Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik göç dalgasına karşı uluslararası kamuoyunu uyardı: Herkes elini taşın altına koymalı

"TÜRKİYE'NİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ KABİLEYETE ULAŞTIĞI VURGULANIYOR"

Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor.

Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi geliştirmek bu kadar zor bir coğrafyada son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.

"FİİLİ GÜÇ OLAN TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmişti. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. TSK 6 yıl havalimanının güvenliğini sağladı. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur.

"SURİYE'DE YAPTIKLARI HATAYI AFGANİSTAN'DA YAPMAMALIDIRLAR"

Kış ayları gelmeden acilen harekete geçilmelidir. Bu insani kriz devam ederse mülteci sorunu giderek artacaktır ve bu insanlar ölümle karşı karşıya kalacaktır. Mülteci konusunda Suriye'de yaptıkları hatayı Afganistan'da yapmamalıdırlar.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Bu konuda yapılan toplantılardan henüz sonuç çıkmadı. İlk başlık vatandaşı yalan haberden korumak. Yalan haber ve dezenformasyon tedit olarak ortaya çıkıyor. Bireyleri korumak için bir düzenleme ihtiyacı söz konusu.

SEÇİM BARAJININ DÜŞÜLMESİYLE İLGİLİ

Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı yüzde 7'dir.

TANJU ÖZCAN'IN SKANDAL İFADELERİNE TEPKİ: İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIM

Bu insanlık dışı bir yaklaşım. Faşistlik, ahlaksızlığın ikiz kardeşidir. Bir kadınla ilgili son derece iğrenç bir ifadeyi orada espiri konusu olarak anlatıyor. Kadınla ilgili böyle bir değerlendirme insanlık dışı. Bununla birlikte kadının kıyafetiyle ilgili değerlendirme yaptı, bu ayrı bir skandal. Özürü dilerken bile 40 tane şart koşuyor. 'Kadınlar insandır biz de insan oğluyuz.' Yakışan söz budur. Bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir.

KKTC'DE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞIYLA İLGİLİ

TSK orada barışın teminatıdır. Orada boş yere bulunmuyor. TSK'nın barış harekatı çerçevesinde oraya ne için çıktığını, varlığının ne anlama geldiğini herkes biliyor. TSK orada barışın teminatı; Kıbrıs davasının korunmasına katkı sağlamaya, KKTC halkının güvenliğini sağlmaya devam edecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASINA TEPKİ

Önüne gelene diktatör diyen bir siyasi gelenek bu. Herhangi bir şekilde mekanizmadan, değerlendirmeden bahsettmiyor. Ben yapacağım diyor. Biliyorsunuz ki yargı kararı var. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'ndan çok şey duyuldu ama FETÖ ile nasıl mücadele edeceği yönünde bir şey duyulmadı. Türkiye bu kadar mücadeleyi boşuna vermedi. Bu açıklaması sakıncalı bir açıklamadır.