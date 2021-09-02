Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası konuştu: Aktif vakaların yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişiler

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ALDIK"

Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Yüksek Öğretim Kurulu olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Salgın şartlarının nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığımızın kararları ve görüşleri dahilinde yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim ve öğretim usüllerinin de kullanılması için kararlar aldık.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ HİBRİT VEYA HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELLERİNDEN FAYDALANABİLECEK"

Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması için hibrit veya harmanlanmış eğitim modellerindem faydalanabilecek. Üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüz yüze, hangi derslerini online yapacağını belirlemiştir. Salgının seyrine göre üniversitelerimiz eğitim öğretim enstürmanlarını kullanbilecekler."

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Fahrettin Koca: Biz 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız için ayrıca tanımlama yaptık. Vaka sayılarında artış giderek devam etti. Belli bir yerde takıldı. Rakamlarımızın yüsek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketin arttığı bu dönemde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Yeni dönemde vakalarımız artık ağırlıklı genç yaş grubunda. 15-45 yaş arası vakanın en çok görüldüğü yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Biz aşının belli oranda bulaşı engellediğini de biliyoruz. Aşı oranını her geçen gün artırmamız gerekiyor. Aşının yüzde 80-90 oranında koruduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını erken dönemde yapması çok önemli.

Fahrettin Koca: (Sputnik aşısıyla ilgili) Birinci ve ikinci doz Sputnik aşısının gelmesi için gayret içindeyiz. Sinovac aşısı için Çin'le yatırım ve teknoloji transeferini görüştük, uzun sürmeyeceğini söylediler.

Fahrettin Koca: Tek aşı korumuyor, iki doz aşının yapılması gerekiyor. İsrail'deki çalışmalar mRNA aşısında 7-8 ay sonra hatırlatma dozu gerektiğini gösteriyor. Sinovac için 3. doz gerekiyor. Aşısını tamamlamış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişişlerin vaka yükü yüzde 13 hastane yükü yüzde 10.

Fahrettin Koca: (Restoran ve kafelerle ilgili) AVM, restoran ve kafeler için PCR gibi bir uygulmayı gündeme almadık. Önümüzdeki dönemde de ben aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündeminden düşeceğini, vaka sayılarının azalacağını düşünüyorum.

Mahmut Özer: (Elektronik takip sistemiyle ilgili) Tüm okullarımızda vaka temas aşı durumunu okul bazında takip eden elektronik takip sistemi kurduk. Sağlık durumlarını elektronik takip sisteminden takip edebiliriz.

Erol Özvar: Kampüsler için almış olduğumuz tedbirler üniversite içindeki yurtlarda da olacak.

Fahrettin Koca: (Öğretmenlerle ilgili) Aşılanmayanların okula alınmaması gibi bir durum olmaz. Biz öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını, aşılanmamayı çok düşünmeyeceklerini düşünmek istemiyoruz. Şu an en az 1 doz aşı yaptırmış öğretmen ve çalışanların sayısı yüzde 88'i buldu. Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Velilerimizin aşılanmama durumu daha büyük risk oluşturacak. Aşı ya da PCR zorunluluğu getirmedik ama velilerimizin bu sorumluluğu alacağını biliyoruz.