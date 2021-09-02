Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından konuşuyor

Bilim Kurulu okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Yeni dönemde salgın okulların kapanma nedeni olmayacak çünkü elimizde aşı var. Vatandaşlarımız, velilerimiz herkes bize destek olsun."

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.

"OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI GÖNDERDİK"

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.