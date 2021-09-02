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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:06 Son Güncelleme: 2.9.2021 16:22

Son dakika | Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: Yakında paylaşacağız

DHA
Son dakika | Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: Yakında paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında koronavirüs aşı uygulamaları ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. Bakan Koca; "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yakında paylaşacağız' notu ile yaptığı açıklamasında "18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik." ifadelerini kullandı.

95 MİLYON DOZU GEÇTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika | Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: Yakında paylaşacağız
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