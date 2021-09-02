Tanju Özcan’a bir tepki de Yeniden Refah Partisi’nden

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik tepkiler hem Bolu'da hem de Türkiye genelinde çığ gibi büyüyor. Önceki akşam Belediye Meclis toplantısına katılan AK Partili meclis üyelerinin tepki çekmek için salonu terk etmelerinin ardından, Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın'dan da bir tepki geldi. Başkan Baskın, şu açıklamada bulundu: Çocuğu olmadığı için kendisinden yardım isteyen bir hanımefendiye böyle bir yaklaşım gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı şiddetle kınıyorum. Kınamakla yetinmiyorum, şiddetle ayıplıyorum. Evet Sayın Başkan bu defa şovun dozunu bayağı bir kaçırdın. Çekirge bir sıçradı iki sıçradı maalesef üçüncüde ayakları dolandı, sıçrayamadı. Artık ayaklarına mı dolandı desek Cenab-ı Rabbül Alemin dolaştırdı mı desek bilemiyorum. Bizler milli görüşçüler olarak tarihten bugüne her zaman doğruya doğru yanlışa yanlış demesini bildik.

NEDEN TESETTÜRLÜ KADIN İFADESİNİ KULLANDI

Başkan Sayın, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı:

"Tanju Bey'in sığınmacılar konusundaki misafirliğin çok uzadığı yaklaşımına katıldığımızı fakat yönteminin ve tutumunun yanlış olduğunu ifade ettiğimizde bazı dostlarımız Sayın Başkan'a destek vermişlerdi. Biz o zaman da "yaradılanı severim yaradandan ötürü" düsturu ile hareket edilmesinin daha doğru olacağı ifadesini kullanmış ve vurgulamıştık. Şimdi de burada asıl bahsedilmeyen, gözden kaçırılan önemli bir unsura dikkatleri çekmek istiyorum. Neden kadının tarifini yaparken tesettürlü bir kadın ifadesini kullanma gereği duyduğunu da anlamak mümkün değil. Kadın demesi neden yeterli gelmedi? Açık bir kadın olsaydı kapalı yerine açık bir kadın tabirini kullanacak mıydı merak ediyorum tabi. Sayın Başkan'a son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Eğer gündemde kalmak istiyorsanız; yaptığınız çalışmalarla, icraatlarla gündemde kalmalısınız. Ulusal medyada, yerel medyada kendinize yer bulma çabasından vazgeçmelisiniz. Kaldı ki; kimsenin birilerinin övgüsüne ihtiyacı yoktur. Neticede atalarımız 'iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir' demişler. Sizin bugün hazır elinizde yetki varken, imkân varken halkımıza daha iyi hizmet etme noktasında mücadele vermeniz en doğrusu olacaktır kanaatindeyim."