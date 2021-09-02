TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa’da

Bir dizi programa katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya eşlik etti.

Ziyaretlerinin ardından toplantı salonunda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa'nın köklü bir tarih ve kültüre sahip olduğunu belirterek Şanlıurfa'nın kalkınması noktasında yapılan çalışmalara değindi. Başkan Beyazgül Şanlıurfa'nın gastronomisi, müziği, tarihe tanıklık eden yapılarıyla eşsiz bir değere sahip olduğunu ve bu değeri tanıtmak için de her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktardı.

"LAF ÜSTÜNE LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN BİR PARTİYİZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yılmaz" Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Şanlıurfa'nın kalkınması için AK Parti teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalışıyor. "Biz taş üstüne taş koyan bir anlayışı benimserken bazıları laf üstüne laf koyma telaşında ama biz taş üstüne taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı ve kazandırılacağı yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından Başkan Beyazgül, Yılmaz ve beraberindekiler Fuar merkezine geçerek Bölgesel Kalkınma Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarına katıldı.