Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi

Almanya
'nın başkenti Berlin
'de Almanya Parlamentosu
ve Başbakanlık binası önünde eylem yaparak çocuğunu PKK'dan kurtarmak isteyen anne Maide Töremiş, kanser hastası olmasına rağmen tedavisini erteleyip, HDP
Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bulunan ailelere dayanışma ziyaretinde bulundu. HDP önündeki aileler anne Maide Töremiş'i Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. Ailelerle birlikte sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptıktan sonra HDP önünde açıklama yapan Töremiş, 'evlatlarımızı kurban vermeyelim' diyerek, "Ben kanser hastası bir anne olarak, destek amacıyla buradayım. Evlatlarımızı gelin birlikte güçlü bir şekilde isteyelim. Evlatlarımızı cellatlarının eline bırakmayalım. Kızım çık gel, ben kanserim, gel bu hastalığı birlikte yenelim. Gözü açık gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.