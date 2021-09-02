Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi
Giriş Tarihi: 2.9.2021

Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi

Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi
Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Parlamentosu ve Başbakanlık binası önünde eylem yaparak çocuğunu PKK'dan kurtarmak isteyen anne Maide Töremiş, kanser hastası olmasına rağmen tedavisini erteleyip, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bulunan ailelere dayanışma ziyaretinde bulundu. HDP önündeki aileler anne Maide Töremiş'i Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. Ailelerle birlikte sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptıktan sonra HDP önünde açıklama yapan Töremiş, 'evlatlarımızı kurban vermeyelim' diyerek, "Ben kanser hastası bir anne olarak, destek amacıyla buradayım. Evlatlarımızı gelin birlikte güçlü bir şekilde isteyelim. Evlatlarımızı cellatlarının eline bırakmayalım. Kızım çık gel, ben kanserim, gel bu hastalığı birlikte yenelim. Gözü açık gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA